У Джиджи Хадид с бойфрендом-музыкантом будет ребенок

Супермодель 25-летняя Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец 27-летний Зейн Малик ждут появления первого ребенка.
Звезда находится на 20-й неделе беременности, пишет TMZ.
Журналисты узнали об этом от одного члена семьи.
Пара проводит карантин вместе с семьей Джиджи на ферме в Пенсильвании. Там 23 апреля супермодель отметила 25-й день рождения.
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Джиджи Хадид и Зейн Малик еще не прокомментировали новость.
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Супермодель и бывший участник группы One Direction начали встречаться в 2015 году. В марте 2018-го объявили, что разошлись. В декабря прошлого года отношения возобновили - их видели вместе в Нью-Йорке. А 14 февраля Джиджи опубликовала в Instagram фото Зейна Малика, написав: "Эй, Валентин... Z".
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