У Джиджи Хадид с бойфрендом-музыкантом будет ребенок

Джиджи Хадид и Зейн Малик еще не прокомментировали новость Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель 25-летняя Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец 27-летний Зейн Малик ждут появления первого ребенка.

Звезда находится на 20-й неделе беременности, пишет TMZ.

Журналисты узнали об этом от одного члена семьи.

Пара проводит карантин вместе с семьей Джиджи на ферме в Пенсильвании. Там 23 апреля супермодель отметила 25-й день рождения.

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Джиджи Хадид и Зейн Малик еще не прокомментировали новость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❣️🍰 Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 25 Апр 2020 в 5:49 PDT

Супермодель и бывший участник группы One Direction начали встречаться в 2015 году. В марте 2018-го объявили, что разошлись. В декабря прошлого года отношения возобновили - их видели вместе в Нью-Йорке. А 14 февраля Джиджи опубликовала в Instagram фото Зейна Малика, написав: "Эй, Валентин... Z".