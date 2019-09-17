Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк

Врачи сделали Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа. Фото: @a_zavorotnyuk

Страшный диагноз "злокачественное новообразование головного мозга" русской актрисе Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии в апреле 2019 года.

В немецкой клинике врачи были вынуждены сделать звезде трепанацию черепа, чтобы добраться к опухоли, сообщило издание MK.

25 июня Заворотнюк вернулась в Россию. Валентина Борисовна, мама Анастасии, помогла дочери добраться коттеджа в Крекшино.

Позже актрисе стало плохо, поднялось давление и возникли сильные головные боли. Родные вызвали медиков.

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"Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился - немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была раскрыта, виднелись швы. И поправилась она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда", - поделилось СМИ.

Заворотнюк сама начала рассказывать о диагнозе, показывать медицинскую карту на немецком языке.

Врачи вкололи Анастасии трамадол, после чего боль звезды прошла и давление снизилось. Повышенное давление обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказания медицинской помощи присутствовало мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем, Петром Чернышевым, - тот задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии после того, как ее самочувствие улучшилось.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас в искусственной коме. Ей осталось жить считанные дни, сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который общался с врачами Анастасии.