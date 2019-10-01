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вторник, 01 октября 2019 17:12

Трек украинской группы стал самым популярным на территории России

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Песня украинской электро-фолк группы KAZKA стала самой популярной на территории России.

Информацией поделился российский поисковый сервис Яндекс, сообщило издание "ТАСС".

В течение года чаще всего искали песню под названием "Плакала".

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Популярность запросов с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 оценили по 100-балльной шкале. Чем выше частота запроса, тем выше балл.

Автор: tass.ru
  Песня KAZKA стала самым популярным треком в России.
Песня KAZKA стала самым популярным треком в России.

Композиция "Плакала" получила самый высокий балл (100). В рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" также вошли композиции "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Среди самых популярных клипов в тот же период пользователи искали клип Little Big - Skibidi (100), "Алкоголичка" Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошарашила сеть обнаженными снимками в ванне. Откровенные Селфи знаменитость разместила в Instagram. На фотографиях Зарицкая позировала, лежа в ванне. Пышная грудь артистки едва поместились в кадр.

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