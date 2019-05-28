Торт за $50 тыс. и уникальное платье: Дженнифер Лопес готовится к свадьбе

Фото: Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара планирует устроить грандиозное празднование летом на Багамах.

"Джей попросила не называть дату, хотя день уже назначен. Свадьба однозначно будет помпезной", - рассказала близкая подруга Лопес изданию Gal Post.

Свадебное платье для певицы будут шить дизайнеры Valentino. Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в $15 млн. Сам авторский торт будет стоить $50 тыс.

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Также известно, что Лопес планирует привлечь к церемонии бракосочетания всех членов семьи, в том числе своих 11-летних двойняшек - Эмму и Макса Энтони. Также особая роль отведена на свадьбе дочерям Родригеса от первого брака - 14-летней Наташе и 11-летней Элли.

Автор: Instagram Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн

Лопес и Родригес начали встречаться 2 года назад. Обручились в этом году в марте. Этот брак станет четвертым для артистки.