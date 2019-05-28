 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1845
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3114
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3969
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4329
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2304
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4059
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5643
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16725
Фото
Все фото
4
4
7
3
10
Торт за $50 тыс. и уникальное платье: Дженнифер Лопес готовится к свадьбе
Торт за $50 тыс. и уникальное платье: Дженнифер Лопес готовится к свадьбе
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
&quot;Почти голая&quot; - Деми Роуз позировала в тесном бикини
"Почти голая" - Деми Роуз позировала в тесном бикини
Уилл Смит пришел на обычный сеанс &quot;Аладдина&quot;
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
Видео
Все видео
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1845
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 630
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6579
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2988
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 882
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 15:43

Торт за $50 тыс. и уникальное платье: Дженнифер Лопес готовится к свадьбе
4

  Комментировать

Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн
Фото: Instagram
Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн
Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн
Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн

Американская певица Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара планирует устроить грандиозное празднование летом на Багамах.

"Джей попросила не называть дату, хотя день уже назначен. Свадьба однозначно будет помпезной", - рассказала близкая подруга Лопес изданию Gal Post.

Свадебное платье для певицы будут шить дизайнеры Valentino. Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в $15 млн. Сам авторский торт будет стоить $50 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Лопес похвасталась пышным бюстом в откровенном мини

Также известно, что Лопес планирует привлечь к церемонии бракосочетания всех членов семьи, в том числе своих 11-летних двойняшек - Эмму и Макса Энтони. Также особая роль отведена на свадьбе дочерям Родригеса от первого брака - 14-летней Наташе и 11-летней Элли.

Автор: Instagram
  Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн
Западные СМИ пишут, что празднование обойдется в млн

Лопес и Родригес начали встречаться 2 года назад. Обручились в этом году в марте. Этот брак станет четвертым для артистки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Торт за $50 тыс. и уникальное платье: Дженнифер Лопес готовится к свадьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию "Грэмми"

Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 179439
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 2 Просмотров: 114784
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 26471
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24534
&quot;У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие&quot; - Зеленский обратился к депутатам
"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие" - Зеленский обратился к депутатам 2 Просмотров: 13509
Знаменитости
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
4
 Просмотров: 1143
"Почти голая" - Деми Роуз позировала в тесном бикини
"Почти голая" - Деми Роуз позировала в тесном бикини
7
 Просмотров: 2790
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
3
 Просмотров: 333
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
Огласили рейтинг самых красивых женщин мира
10
 Просмотров: 3978
Джиджи Хадид засветила стройную фигуру в крошечном бикини
Джиджи Хадид засветила стройную фигуру в крошечном бикини
8
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
2
"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие" - Зеленский обратился к депутатам
2
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Голосов: 35149
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua