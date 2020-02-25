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вторник, 25 февраля 2020 22:46

Топлес в постели: самая красивая женщина планеты показала горячие фото из спальни

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Модель 23-летняя Белла Хадид возмутила сеть пикантными фото без одежды.

Девушка с идеальными формами и необычной красотой работает над карьерой, но находит время и для ведения профиля в Instagram. У девушки более 25,9 млн подписчиков.

Белла опубликовала серию кадров просто в банном полотенце и топлесс прямо и постели.

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"Перезагрузка... наиболее желанное место в Париже @diorskincare, Институт Диор", - написала модель.

Автор: instagram.com/bellahadid/
  Белла опубликовала серию кадров прямо в банном полотенце и топлесс прямо и постели
Белла опубликовала серию кадров прямо в банном полотенце и топлесс прямо и постели
Автор: instagram.com/bellahadid/
  Белла опубликовала серию кадров прямо в банном полотенце и топлесс прямо и постели
Белла опубликовала серию кадров прямо в банном полотенце и топлесс прямо и постели

На днях американская супермодель Белла Хадид снялась в смелой фотосессии для журнала LOVE. Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото девушка в розовых кожаных штанах, с обнаженной грудью. На сосках у девушки нарисовали черную полоску.

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