Топлес в постели: самая красивая женщина планеты показала горячие фото из спальни

Модель 23-летняя Белла Хадид возмутила сеть пикантными фото без одежды.
Девушка с идеальными формами и необычной красотой работает над карьерой, но находит время и для ведения профиля в Instagram. У девушки более 25,9 млн подписчиков.
Белла опубликовала серию кадров просто в банном полотенце и топлесс прямо и постели.
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"Перезагрузка... наиболее желанное место в Париже @diorskincare, Институт Диор", - написала модель.
На днях американская супермодель Белла Хадид снялась в смелой фотосессии для журнала LOVE. Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото девушка в розовых кожаных штанах, с обнаженной грудью. На сосках у девушки нарисовали черную полоску.
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