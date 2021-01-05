Топлес и на четвереньках: жена Бабкина выпятила на камеру голые ягодицы

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина актриса театра и кино Снежана шокировала эффектным снимком.

Знаменитость показала кадр, который она стеснялась опубликовать. На нем позирует с пикантного ракурса во время занятий йогой - на четвереньках в черных стрингах и без бюстгальтера, выпятив ягодицы вверх.

Автор: instagram.com/snezhana_babkina Снежана Бабкина шокировала эффектным снимком во время занятий йогой

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"Фото не постановочное! Это моя йога и неожиданный муж", - поделилась жена музыканта.

Ранее Снежана Бабкина похвасталась фигурой в купальнике через 2 месяца после родов. Фото с яхты жена Сергея Бабкина разместила в Instagram. Тогда супруги с 3 детьми отправились на отдых в Италию.