Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера

15 сентября Тому Харди исполнилось 44 года. Фото: Reuters

15 сентября британский актер Том Харди отмечает день рождения. Ему исполнилось 44 года.

Gazeta.ua предлагает вспомнить его лучшие роли.

Фильм "Начало", снят в 2010 году режиссером Кристофером Ноланом, получил четыре "Оскара", три премии Британской киноакадемии BAFTA и пять премий "Сатурн". Харди исполнил роль имитатора Имса - одного из членов команды Кобба, который является талантливым вором тайн из глубин подсознания спящих жертв.

"Темный рыцарь: Возвращение легенды" получил оценку 8,4 на IMDb. Бэтмен затаился после трагических событий, произошедших в Готэм восемь лет назад. Харди сыграл опасного преступника, который называет себя Бэйн. Из-за Бейна в город вынужден вернуться Бэтмен.

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Фильм "Воин" рассказывает о молодом боксере Томми Конлоне, которого сыграл Харди. Актер много тренировался для роли и набрал 12 кг мышечной массы.

"Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в 2015 году. Харди получил главную роль в фильме. Мел Гибсон, который играл Макса Рокатански в предыдущих частях серии, одобрил его кандидатуру. Фильм получил шесть премий "Оскар" и четыре награды Британской киноакадемии.

Фильм "Бронсон" 2008-го рассказывает историю об одном из самых опасных преступников Англии Чарльза Бронсона, который провел в одиночной камере почти всю жизнь. Во время подготовки к съемкам Харди набрал 19 кг и даже общался с настоящим Бронсоном.

Компания Sony представила первый трейлер новой части блокбастера "Веном" по комиксам Marvel, съемки которой стартовали в начале 2020-го. Главную роль исполняет Том Харди, а режиссером выступил англичанин Энди Серкис. Премьеру ленты запланировали на 24 сентября 2021 года.