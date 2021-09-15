Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 648
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 396
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2106
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 522
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 459
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1098
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 6039
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
Фото
Все фото
3
5
9
6
4
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
&quot;Желал сдохнуть от рака желудка&quot; - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об &quot;идеальных&quot; отношениях с мужем
"Желал сдохнуть от рака желудка" - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об "идеальных" отношениях с мужем
Видео
Все видео
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 594
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 558
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 666
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2412
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 45
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
среда, 15 сентября 2021 17:46

Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера

  Комментировать
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
15 сентября Тому Харди исполнилось 44 года. Фото: Reuters

15 сентября британский актер Том Харди отмечает день рождения. Ему исполнилось 44 года.

Gazeta.ua предлагает вспомнить его лучшие роли.

Фильм "Начало", снят в 2010 году режиссером Кристофером Ноланом, получил четыре "Оскара", три премии Британской киноакадемии BAFTA и пять премий "Сатурн". Харди исполнил роль имитатора Имса - одного из членов команды Кобба, который является талантливым вором тайн из глубин подсознания спящих жертв.

"Темный рыцарь: Возвращение легенды" получил оценку 8,4 на IMDb. Бэтмен затаился после трагических событий, произошедших в Готэм восемь лет назад. Харди сыграл опасного преступника, который называет себя Бэйн. Из-за Бейна в город вынужден вернуться Бэтмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Пиратов Карибского моря" сыграет в фильме "Веном 2"

Фильм "Воин" рассказывает о молодом боксере Томми Конлоне, которого сыграл Харди. Актер много тренировался для роли и набрал 12 кг мышечной массы.

"Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в 2015 году. Харди получил главную роль в фильме. Мел Гибсон, который играл Макса Рокатански в предыдущих частях серии, одобрил его кандидатуру. Фильм получил шесть премий "Оскар" и четыре награды Британской киноакадемии.

Фильм "Бронсон" 2008-го рассказывает историю об одном из самых опасных преступников Англии Чарльза Бронсона, который провел в одиночной камере почти всю жизнь. Во время подготовки к съемкам Харди набрал 19 кг и даже общался с настоящим Бронсоном.

Компания Sony представила первый трейлер новой части блокбастера "Веном" по комиксам Marvel, съемки которой стартовали в начале 2020-го. Главную роль исполняет Том Харди, а режиссером выступил англичанин Энди Серкис. Премьеру ленты запланировали на 24 сентября 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 6615
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 6498
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
4
 Просмотров: 4887
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 3672
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3510
Знаменитости
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
3
 Просмотров: 81
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
Бассейн и фонтан с Италии: Павел Зибров впервые показал роскошный загородный дом
5
 Просмотров: 1791
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
Стальной пресс и взгляд завоевателя: у кого из звезд украинского шоубиза самые спортивные фигуры
9
 Просмотров: 2133
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 1791
"Желал сдохнуть от рака желудка" - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об "идеальных" отношениях с мужем
"Желал сдохнуть от рака желудка" - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об "идеальных" отношениях с мужем
4
 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
Голосов: 43587
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть