Тина Кунаки похвасталась стройной фигурой после родов

Тина кунаки показала фигуру в бикини. Фото: @tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки, которая 3 месяца назад родила дочь Амазони от актера Венсана Касселя, порадовала сеть соблазнительным снимком в бикини.

Фотография 22-летняя девушка опубликовала в Instagram.

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Снимок Кунаки сделала в большое стекло, в котором четко отразилась фигура модели.

Тина позировала в оранжевом бикини.

Знаменитость засыпали комплиментами по поводу фигуры, ведь Кунаки стала мамой несколько месяцев назад.

"Ты королева", "такие стройные ноги", "ты вернулась и ты выглядишь еще лучше", "почему ты такая горячая?", "твоя фигура это что-то нереальное".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tinakunakey 12 Июл 2019 в 9:27 PDT

Недавно модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель впервые показали лицо новорожденной дочери Амазони.