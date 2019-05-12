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воскресенье, 12 мая 2019 15:38

Тина Кароль заинтриговала новым пикантным фото

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Тина Кароль заинтриговала новым пикантным фото
Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком. Фото - ТаблоID

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На нем она позировала в комбинезоне с шортами, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру и пышную грудь. Свой образ Кароль дополнила накидкой. Фото звезда опубликовала в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды и засыпали ее комплиментами.

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"Тина, ты такая нежная и хрупкая", "Очень красиво", "Богиня", "заворожила своей красотой", "Женщина-огонь", "Роскошная", - пишут в комментариях.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новое фото. Фотография вызвала бурную реакцию фанов. Им не понравилось выражение лица звезды.

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12
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