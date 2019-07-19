Тина Кароль позировала в крохотном платье на голое тело

Украинская певица Тина Кароль подразнила сеть соблазнительным снимком в постели.
Фото знаменитость опубликовала в Instagram.
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Звезда позировала в вязаном платье бренда ALTUZARRA, которое надела на голое тело.
На лице Тины было минимум макияжа.
Поклонники пришли в восторг от нового снимка знаменитости и засыпали ее комплиментами.
"Тина, ты очень горячая", "сколько страсти", "ослепительно красиво", "такой взгляд кошачий", "больше секса".
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Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.
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