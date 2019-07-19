Тина Кароль позировала в крохотном платье на голое тело

Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным снимком. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль подразнила сеть соблазнительным снимком в постели.

Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в вязаном платье бренда ALTUZARRA, которое надела на голое тело.

На лице Тины было минимум макияжа.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка знаменитости и засыпали ее комплиментами.

"Тина, ты очень горячая", "сколько страсти", "ослепительно красиво", "такой взгляд кошачий", "больше секса".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 19 Июл 2019 в 12:40 PDT

Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.