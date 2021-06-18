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пятница, 18 июня 2021 14:44

Тина Кароль поразила опасными трюками на мотоцикле: видео
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Артистка 36-летняя Тина Кароль планирует удивить поклонников новым опасным шоу.

Для выступления на фестивале Atlas Weekend певица готовит номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины и призера европейских соревнований по стантрайдингу Андрея Головни. В сети показали кадры с репетиции.

"Это весьма опасно", - прокомментировал трюки продюсер шоу Максим Туканов.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Подобное впервые будет происходить на сцене. Кароль репетирует также трюки на роликах.

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Тина Кароль поразила фанатов пикантными снимками. Певица приняла участие в рекламной фотосессии шелковых платков. На фотографиях звезда позировала в белом боди и джинсах. Образ дополнила оранжевым платком из коллекции, которую создала в коллаборации с брендом Dolya.

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Дата
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