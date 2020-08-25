Тина Кароль поразила эффектным образом в платье весом 6 кг

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица 35-летняя Тина Кароль показала эффектный образ во время выступления на концерте ко Дню Независимости. Мероприятие проходило на Софийской площади 24 августа.

Фотографии, на которых Кароль позирует в блестящем платье, опубликовала в своем Instagram.

Для выступления артистка выбрала впечатляющее платье с глубоким декольте ручной работы.

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Платье, сделанное из более 15 тыс. металлических бусин, весом 6 кг. На изготовление наряда потребовалось больше недели.

"5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", транслировавшие Марш ветеранов и телемарафон ко Дню Независимости Украины, стали лидерами среди информационных каналов в понедельник, 24 августа.