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вторник, 16 июля 2019 11:58

Тина Кароль ошеломила сеть снимком подтянутых ягодиц
4

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Тина Кароль поделилась откровенными снимками в сети
Фото: @tina_karol
Тина Кароль поделилась откровенными снимками в сети
Тина Кароль поделилась откровенными снимками в сети
Тина Кароль поделилась откровенными снимками в сети

Украинская певица Тина Кароль поделилась в сети соблазнительными снимками с пляжа.

Фото в откровенном наряде знаменитость разместила в Instagram.

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На фотографии Тина в белых мини-шортах демонстрировала подтянутые ягодицы. На лице звезды был натуральный макияж. Знаменитость смотрела в сторону и улыбалась.

В сети Кароль засыпали комментариями.

"Ноги как в Кендалл, а попа как у Тины", "я не могу дышать через эти роскошные снимки", "такая красивая улыбка", "сексуальная", "не могу насмотреться на красивые ягодицы".

Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть снимком, на котором засветила грудь без бюстгальтера.

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16
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