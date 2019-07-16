Тина Кароль ошеломила сеть снимком подтянутых ягодиц

Украинская певица Тина Кароль поделилась в сети соблазнительными снимками с пляжа.
Фото в откровенном наряде знаменитость разместила в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
На фотографии Тина в белых мини-шортах демонстрировала подтянутые ягодицы. На лице звезды был натуральный макияж. Знаменитость смотрела в сторону и улыбалась.
В сети Кароль засыпали комментариями.
"Ноги как в Кендалл, а попа как у Тины", "я не могу дышать через эти роскошные снимки", "такая красивая улыбка", "сексуальная", "не могу насмотреться на красивые ягодицы".
Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть снимком, на котором засветила грудь без бюстгальтера.
Комментарии