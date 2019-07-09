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вторник, 09 июля 2019 08:08

Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь

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Украинская певица Настя Каменских (NK) вызвала критику в сети из-за откровенного сценического наряда.

Звезда выступала в прозрачном топе, который практически полностью обнажал нижнюю часть груди. Образ дополнила короткими облегающими шортами и сапогами-ботфортами. Фото и видео с концерта поп-дивы в Одессе опубликовали на фан-странице артистки в Instagram.

Автор: instagram/pin_is_family
  Настя Каменских на концерте в Одессе выступала в прозрачном топе, который практически полностью обнажал нижнюю часть груди
Настя Каменских на концерте в Одессе выступала в прозрачном топе, который практически полностью обнажал нижнюю часть груди

Фанатов певицы разочаровал ее новый образ.

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"Пришло время трэша - и да, это я о новом концертном костюме. Мне, мягко говоря, не нравится, это мягко говоря. Ощущение, что на Настю топ мал, и на грудь не лезет. О мишуре я промолчу. Жесть, короче. Я Настю люблю, она в любом образе хорошая, но это", - написал фанат Каменских.

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Публикация от pin_family (@pin_family_fan)

"Фу, аморально", "Ужасно", "Жесть. Настя красивая и милая девушка, но костюм откровенный перебор. Он делает из Насти вульгарную простушку", "Вышла бы уже голая, потому что "это" ничего не скрывает", "Это вы ее наряд сзади еще не видели", "Как тебе не стыдно", - отреагировали пользователи.

Украинская певица Настя Каменских поделилась сексуальным ню-снимком, который сделал ее муж Алексей Потапенко (Потап). Полностью обнаженная Настя сидела в постели спиной к камере.

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