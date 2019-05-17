Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца

Фото: @tyrabanks

Американская супермодель Тайра Бэнкс показала располневшую фигуру в откровенной фотосессии для мужского глянца Sports Illustrated.

Сексуальные снимки знаменитость разместила в Instagram.

Тайра позировала перед объективом камеры на пляже в бикини разных фасонов и цветов. Модель повторила прошлую обложку Sports Illustrated, для которой снялась 1997 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной

Подписчики приметили, что Бэнкс набрала лишний вес, но всё равно остаётся сексуальной и женственной.

"Вас можно считать моделью plus-size. Это очень сексуально", - прокомментировал фото один из пользователей.

Недавно американская супермодель Джиджи Хадид стала лицом британского бренда Burberry. Знаменитость снялась полностью обнаженной для рекламной кампании модного дома.