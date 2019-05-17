Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца

Американская супермодель Тайра Бэнкс показала располневшую фигуру в откровенной фотосессии для мужского глянца Sports Illustrated.
Сексуальные снимки знаменитость разместила в Instagram.
Тайра позировала перед объективом камеры на пляже в бикини разных фасонов и цветов. Модель повторила прошлую обложку Sports Illustrated, для которой снялась 1997 года.
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Подписчики приметили, что Бэнкс набрала лишний вес, но всё равно остаётся сексуальной и женственной.
"Вас можно считать моделью plus-size. Это очень сексуально", - прокомментировал фото один из пользователей.
Недавно американская супермодель Джиджи Хадид стала лицом британского бренда Burberry. Знаменитость снялась полностью обнаженной для рекламной кампании модного дома.
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