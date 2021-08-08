Телеведущий Комаров построит дачу в Карпатах

Комаров купил участок земли в Верховине. Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров купил дачу в Карпатах.

Он рассказал в Instagram, что многократно был в Карпатах, и сейчас чувствует себя там как дома.

"Гид давно подбрасывал идею о покупке дачи, и вот я окончательно "созрел". Понял, что хочу. В этом решении помогли поставить точку новые съемки: гид поехал и на неделю оставил мне ключи от домика и машину. Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет. Эй, гуцулы, будем соседями", - написал Комаров.

Он добавил, что это то самое место, куда он хочет чаще приезжать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира

"11 месяцев назад я впервые приехал в гуцульскую столицу Верховину. Я думал, что знаю Карпаты, но вдруг открыл для себя лучшие виды на Говерлу и Черногорский хребет, какую-то особую, спокойную атмосферу рядом с городом, встретил фантастических людей. Я нашел место, в котором не только очень много сюжетов для программы, а в какое хочу вернуться вне работы", - добавил ведущий.

Ведущий Дмитрий Комаров рассказал, как он сделал предложение своей жене Александре Кучеренко. Известный телепутешественник поделился снимками, сделанными во время помолвки пары. Фотографии Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.