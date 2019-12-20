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пятница, 20 декабря 2019 14:55

TAYANNA получила престижную музыкальную награду

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  «Песней года 2019» признали сингл певицы TAYANNA «Як плакала вона». Фото: пресс-служба
«Песней года 2019» признали сингл певицы TAYANNA «Як плакала вона». Фото: пресс-служба

На этой неделе состоялся концерт-награждение главных музыкальных хитов года "Новогодняя Музыкальная Платформа". "Песней года 2019" признали сингл певицы TAYANNA "Як плакала вона". Об этом исполнительница написала в своем Instagram.

"Хочу поблагодарить канала "Украина", Геннадия Витера и всех организаторов "Музыкальной платформы". Мне очень приятно, что моя песня "Як плакала вона" получила награду "Песня года 2019". Уже планируем новые синглы на 2020 год, которые непременно вас порадуют", - написала артистка.

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Для TAYANNA награда значима, ведь именно она является автором слов и музыки, а саунд-продюсером выступил Андрей Игнатченко. Релиз композиции "Як плакала вона" состоялся весной. Трек сразу попал в ротацию ко всем главным радиостанциям страны, занимал лидирующие позиции в iTunes, а лирик-видео на Youtube-канале набрало более 3 млн просмотров.

Сейчас певица продолжает работать над новым альбомом, который планирует выпустить в следующем году.

Недавно ежегодная музыкальная премия YUNA назвала имена артистов и групп, которые стали номинантами премии в 2020 году. Церемония премии состоится 24 марта во Дворце "Украина".

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20
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