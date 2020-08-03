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понедельник, 03 августа 2020 19:32

"Танцы со звездами-2020": кто уже согласился стать участником

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&quot;Танцы со звездами-2020&quot;: кто уже согласился стать участником

Осенью выйдет новый сезон шоу "Танцы со звездами". Знаменитости сообщали поклонникам, участвуют ли они, в Instagram. И наконец известны почти все участники танцевального шоу.

Первым звездным участником стал певец Олег Винник.

Надежда Мейхер - экс-участница группы "ВИА Гра" - стала второй участницей.

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В танце, как в жизни, идет бег по кругу: И сила, и слабость бегут друг за другом. В танце: плие, прыжок и вращение. И в жизни для взлета нужно падение. Есть танец сольный, он сложен порой. Одиночество в жизни всему виной. А есть задорная пляска групповая – С друзьями мечта осуществится любая! Танец – есть чувств и эмоций палитра – Показать можно все, что на сердце сокрыто! Танец – есть тела особый язык – Расскажет о том, к чему каждый привык! О танце можно рассуждать бесконечно, Но танец – есть жизнь, и так будет вечно! Green dress by: @olgaslon🖤🦋 @nadyameiher & @kyryll_v 💃🏻💪 #надеждамейхер #кириллвасюк #танцысозвездами #танціззірками

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

Следующей согласилась взять участие в шоу певица Санта Димопулос.

4-м участником стал актер Тарас Цимбалюк.

Актриса Дарья Петрожицкая приняла вызов от своего коллеги Тараса Цимбалюка и стала 5-й участницей.

6-й участницей стала певица Юлия Санина - фронтвумен группы "The Hardkiss"

Следующей участницей стала солистка группы "неАнгелы" - Слава Каминская.

Телеведущий Дмитрий Танкович стал 8-м участником танцевального шоу.

9-й участницей стала рэп-исполнительница alyona alyona.

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Прийняла #танціззіркамиchallenge від @tankovichd передаю @positiff ⠀ Скоро буду роздавати на паркеті☄️

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив - Алексей Завгородний - стал 10-м участником.

Сергей Танчинец - солист группы "Беz обмежень" - 11-й участник нового сезона.

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03
августа

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