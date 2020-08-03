"Танцы со звездами-2020": кто уже согласился стать участником

Осенью выйдет новый сезон шоу "Танцы со звездами". Знаменитости сообщали поклонникам, участвуют ли они, в Instagram. И наконец известны почти все участники танцевального шоу.

Первым звездным участником стал певец Олег Винник.

Надежда Мейхер - экс-участница группы "ВИА Гра" - стала второй участницей.

Следующей согласилась взять участие в шоу певица Санта Димопулос.

4-м участником стал актер Тарас Цимбалюк.

Актриса Дарья Петрожицкая приняла вызов от своего коллеги Тараса Цимбалюка и стала 5-й участницей.

6-й участницей стала певица Юлия Санина - фронтвумен группы "The Hardkiss"

Следующей участницей стала солистка группы "неАнгелы" - Слава Каминская.

Телеведущий Дмитрий Танкович стал 8-м участником танцевального шоу.

9-й участницей стала рэп-исполнительница alyona alyona.

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив - Алексей Завгородний - стал 10-м участником.

Сергей Танчинец - солист группы "Беz обмежень" - 11-й участник нового сезона.