"Танцы со звездами-2020": кто уже согласился стать участником

Осенью выйдет новый сезон шоу "Танцы со звездами". Знаменитости сообщали поклонникам, участвуют ли они, в Instagram. И наконец известны почти все участники танцевального шоу.
Первым звездным участником стал певец Олег Винник.
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Найкрасивіше і найскладніше для мене - це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проект "Танці з зірками" @tanci1plus1 на каналі 1+1 @1plus1_ua - прекрасна платформа для цього. Я розпочинаю #танціззіркамиchallenge і запрошую на паркет чарівну @nadyameiher 😉 🌹💃
Надежда Мейхер - экс-участница группы "ВИА Гра" - стала второй участницей.
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В танце, как в жизни, идет бег по кругу: И сила, и слабость бегут друг за другом. В танце: плие, прыжок и вращение. И в жизни для взлета нужно падение. Есть танец сольный, он сложен порой. Одиночество в жизни всему виной. А есть задорная пляска групповая – С друзьями мечта осуществится любая! Танец – есть чувств и эмоций палитра – Показать можно все, что на сердце сокрыто! Танец – есть тела особый язык – Расскажет о том, к чему каждый привык! О танце можно рассуждать бесконечно, Но танец – есть жизнь, и так будет вечно! Green dress by: @olgaslon🖤🦋 @nadyameiher & @kyryll_v 💃🏻💪 #надеждамейхер #кириллвасюк #танцысозвездами #танціззірками
Следующей согласилась взять участие в шоу певица Санта Димопулос.
4-м участником стал актер Тарас Цимбалюк.
Актриса Дарья Петрожицкая приняла вызов от своего коллеги Тараса Цимбалюка и стала 5-й участницей.
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Ну що...🤍я приймаю #танціззіркамиchallenge від @taras.tsymbaliuk і передаю @the_hardkiss 💥💥💥 Зустрінемось на паркеті @tanci1plus1 @1plus1_ua 💥🙈😍🥳
6-й участницей стала певица Юлия Санина - фронтвумен группы "The Hardkiss"
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Ну що, друзі! Я приймаю #танціззіркамиchallenge від @petrozhitskaya та передаю @babaslavka Я готова! Рокери затанцюють! Ви зі мною?! 💋 @tanci1plus1
Следующей участницей стала солистка группы "неАнгелы" - Слава Каминская.
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Хотела корпоративов, а получилось как всегда🤣 С большим вдохновением принимаю #танціззіркамиchallenge от @the_hardkiss 🔥 ⠀ Всё с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна🎨 ⠀ Эстафету танца передаю @tankovichd 😏 @tanci1plus1 ⠀ #деньгинакарточку 😂 #какобычно
Телеведущий Дмитрий Танкович стал 8-м участником танцевального шоу.
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Я принимаю #танціззіркамиchallenge от @babaslavka и передаю @andre_tan_official и @alyona.alyona.official До встречи на паркете @1plus1_ua @tanci1plus1
9-й участницей стала рэп-исполнительница alyona alyona.
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Прийняла #танціззіркамиchallenge від @tankovichd передаю @positiff ⠀ Скоро буду роздавати на паркеті☄️
Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив - Алексей Завгородний - стал 10-м участником.
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Ну что, увидимся на паркете! Я принимаю #танціззіркамиchallenge от @alyona.alyona.official и передаю его @sergii_tanchynets
Сергей Танчинец - солист группы "Беz обмежень" - 11-й участник нового сезона.
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