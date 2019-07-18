"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи

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Организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" рассекретили имя 3-го судьи конкурса.

Тренером стал хореограф Франциско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес и для многих других звезд.

Танцор также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, The Voice и America's Got Talent.

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На YouTube-канале проекта появился проморолик, в котором бывший тренер Дмитрий Монатик передает эстафету судейства Гомесу.

Премьера танцевального шоу запланирована на 25 августа.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители - моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры", - поделился Франциско.

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