"Танцы со звездами": кто покинул шоу

11-й эфир "Танцев со звездами" покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Фото - 1 + 1

3 октября состоялся 11-й эфир шоу "Танцы со звездами" под названием "Возвращение героев".

Все участники шоу выходили на сцену с любимыми участниками прошлых сезонов, однако к следующему эфиру, в четвертьфинал прошли только 5 пар.

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В результате единогласного решения судей после танца за жизнь шоу покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, которые вместе с Павлом Вишняковым выполнили пасадобль.

Они попали в зону риска вместе с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым, Владимиром Остапчуком с Илоной Гвоздевой. В танце за жизнь Ярвенко соревновался с Ризатдиновой.

В проекте появился 4-й постоянный судья. Им стал балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, которого попросили оставить многочисленные фанаты после того, как он побыл в кресле приглашенного судьи шоу.