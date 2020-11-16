Танцы со звездами 2020: кто вышел в полуфинал

В воскресенье, 15 ноября, вышел двадцатый выпуск полуфинала 4 сезона "Танцы со звездами". За победу билось четыре пары, но в полуфинал проходят только 3 пары.

Как всегда участники получили оценки от судей и телезрителей. На этот раз в зоне риска оказались Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Сергей Мельник и Аделина Дели.

Получили иммунитет Санта Димопулос и Макс Леонов.

15 ноября шоу покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. А в полуфинал прошли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.