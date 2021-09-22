Танцовщик балета Дорофеевой дал первое интервью после выхода из комы

Евгений Гончаренко вышел из комы. Фото: @zhenja_goncharenko

Украинский танцовщик Евгений Гончаренко, который выступал в балете певицы Нади Дорофеевой, впервые рассказал о жизни после комы.

1 августа на танцора напал сотрудник управления госохраны, говорится в программе "Зірковий шлях".

"Мы вышли из гей-клуба, еще гуляли по Олимпийской в Киеве. Приехало такси, пошли к машине. Какой-то мужчина начал нас толкать. Никаких словесных перепалок не было. У него явно была какая-то претензия", - вспоминал Гончаренко.

На компанию ярко одетых друзей танцора набросился мужчина. Основной удар получил Евгений, пытавшийся защитить подругу. После этого парень впал в кому. Врачи были вынуждены провести операцию на открытом мозге.

"Он целенаправленно шел ударить не меня, а подругу. Я не умею драться, я неконфликтный человек. Единственное, что смог - встать между ними. Момент падения не помню", - рассказал мужчина.

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В "скорой" Гончаренко по видео набрал мужа Дорофеевой Владимира Дантеса. Супруги были первыми, кто узнал об инциденте. Благодаря огласке нападающего нашли через несколько часов. Им оказался военнослужащий Евгений Беспалый.

"Повредили нерв правого глаза. Пару дней назад сделали операцию. Глаз полностью вернулся в орбиту. Мозг обтянут кожей. Кость врачи не смогли восстановить. Закрывать будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную", - добавил Гончаренко.

Также танцовщик заверил, что он не гей, но у любви нет пола и гендера.

Евгений Гончаренко пострадал от рук работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого тот упал. Беспалого уволили. Он под стражей по решению суда. Между тем семья танцовщика собирает средства на его спасение. 16 августа Гончаренко вышел из комы.