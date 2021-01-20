"Такая натуральная красота" - Мисс Идеальные Грудь прикрыла соблазнительные прелести руками

Фото: Instagram.com

Последняя фотография американской фитнес-модели 31-летней Хоуп Билл вызвала настоящий ажиотаж среди ее поклонников. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Хоуп позирует топлесс, прикрыв идеальная грудь руками. Модель непринужденно сидит по-турецки и счастливо улыбается, потому и подпись под фото лаконичная - "Счастье".

Поклонники модели выразили восхищение ее красотой: "Такая натуральная красота", "Прекрасная улыбка. Ты выглядишь как ангел", "Совершенно замечательная. Идеальное тело. Красивая улыбка. Ты потрясающая".

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Недавно американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл похвасталась "обновленной" улыбкой. Она заменила виниры, которые прослужили ей 10 лет.