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среда, 20 января 2021 23:46

"Такая натуральная красота" - Мисс Идеальные Грудь прикрыла соблазнительные прелести руками
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Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой
Фото: Instagram.com
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой

Последняя фотография американской фитнес-модели 31-летней Хоуп Билл вызвала настоящий ажиотаж среди ее поклонников. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Хоуп позирует топлесс, прикрыв идеальная грудь руками. Модель непринужденно сидит по-турецки и счастливо улыбается, потому и подпись под фото лаконичная - "Счастье".

Поклонники модели выразили восхищение ее красотой: "Такая натуральная красота", "Прекрасная улыбка. Ты выглядишь как ангел", "Совершенно замечательная. Идеальное тело. Красивая улыбка. Ты потрясающая".

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Недавно американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл похвасталась "обновленной" улыбкой. Она заменила виниры, которые прослужили ей 10 лет.

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