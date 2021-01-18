Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери не устает публиковать фотографии с откровенных фотосессий в Instagram.

На последних снимках звезда соблазнительно позирует в экстравагантном черном бикини, что едва скрывает ее пышные прелести.

Читатели, которых насчитывается уже более 12,5 миллионов, были поражены таким дерзким образом и написали много комплиментов под фото.

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Американская модель 34-летняя Ана Чери не стесняется позировать в сексуальных образах. Кадры фотосессий публикует в Instagram.