"Та пошли ваши стандарты красоты" - самые "горячие" фото пышнотелых моделей

В 21 века понятие "модель" давно стерто. Сейчас моделингом могут заниматься не только девушки с параметрами 90-60-90.

На пике моды натуральность и бодипозитив. Уже никого не удивишь моделями plus size на обложках популярных глянцевых журналов и на показах ведущих дизайнеров.

Gazeta.ua создала подборку пышнотелых моделей, которые доказывают, что сексуальность - это не вес, а состояние души.

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1. Эшли Грэм. Девушка с весом 91 кг буквально ворвалась в модельный мир. В многочисленных интервью 31-летняя Эшли призывает женщин не гнаться за традиционными модельными параметрами, а любить себя такими, какими их создала природа. Ее девиз: "Поддержите формы. Уверенность в себе - сексуальна". Впрочем, с недавних пор Грэм не только манекенщица, но и дизайнер белья больших размеров.

Автор: @ashleygraham 33-летняя Эшли Грэм весит 91 кг

2. Тара Линн. Вес манекенщицы 80 кг. 36-летняя девушка совершенно не стесняется того, что ей приходится носить одежду 50-го размера, наоборот, гордится этим. По словам Тары, простой ее работу не назовешь, поскольку трудно "заставить" одежду хорошо сидеть на большом теле.

Автор: @taralynn Таре Линн 36 лет и её вес составляет 80 кг

3. Тесс Холлидей. 34-летняя модель весит 155 кг и считается самой пишнотелой манекенщицей. В первом агентстве, к которому обратилась Холлидей, девушке сказали, что со своими параметрами она никогда не достигнет успеха в модельном бизнесе, но Тесс не поверила и, работая администратором в стоматологической клинике, продолжала штурмовать подиум. Ее девиз: "Да пошли ваши стандарты красоты".

Автор: @tessholliday 34-летняя Тесс Холлидей имеет вес 155 кг

4. Маркита Принг. 29-летняя модель имеет вес 80 кг. Популярной Маркита стала в 2011 году - после участия в показе Jean Paul Gaultier. С ней сразу поспешила подписать контракт знаменитая джинсовая марка levi's. Она сотрудничала с каталогами одежды для полных женщин и известными универмагами bloomingdale's и macy's, снималась в фотосессиях для журналов.

Автор: @marquitapring 29-летняя Маркита Принг весит 80 кг

5. Миа Тайлер. 40-летняя манекенщица весит 120 кг. Сестра актрисы Лив Тайлер. Имея перед глазами стройную сестру Лив Миа пыталась похудеть, но ей ничего не удавалось. Тогда она решила превратить свой недостаток в преимущество и очень быстро в этом преуспела, став моделью plus-size.

Автор: www.pinterest.com 40-летняя Миа Тайлер весит 120 кг

6. Кэндис Хаффин. Девушке 33 года, ее вес составляет 80 кг. Когда Кэндис Хаффин, которую сейчас можно увидеть в рекламных кампаниях таких брендов, как levi's и H & M, только начинала свою модельную карьеру, агенты в один голос уверяли девушку, что ей нужно худеть, иначе она не сможет добиться успеха. Сейчас же ее заставляют наоборот набирать вес.

Автор: @candicehuffine Кэндин Хаффин 33 года и она весит 80 кг

Недавно американская 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей днях отдыхала на пляже в Малибу. Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.