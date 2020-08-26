Сюрпризы от Каменских, Потапа и Тины Кароль: как Юрий Горбунов отгулял юбилей

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

24 августа ведущий Юрий Горбунов отмечал 50-летие. Его жена Екатерина Осадчая устроила имениннику яркий и шумный праздник.

Отмечали день рождения в одном из столичных ресторанов. На вечеринке гости должны были соблюдать дресс-код: одеться в черно-белое.

Поздравить шоумена пришли Олег Винник, Настя Каменских с Потапом, Оля Полякова, Дзидзьо, Дмитрий Монатик с женой и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса. Сюрпризом для именинника стало исполнение Каменских ее песни "Попа, как у Ким". Потап весь вечер шутил и веселил гостей. Тина Кароль вместе с именинником сделали пародию на шоу "Танцы со звездами". Знаменитости публиковали фото и видео с вечеринки в Instagram.

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"Спасибо тебе, Катюша, за праздник. Это было невероятно и незабываемо. Столько сюрпризов и недель подготовки. На такое способна только ты", - написал Горбунов в своем Instagram.

Ведущая Екатерина Осадчая вместе с семьей летала в отпуск в Турцию. Фотографии с отдыха 36-летняя звезда опубликовала в своем Instagram.