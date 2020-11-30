Сюрпризы на "Танцах со звездами": на финал шоу неожиданно прилетел сын Григория Чапкиса

В финале шоу "Танцы со звездами" появился сын члена жюри Григория Чапкиса - 41-летний Грег. Вын прилетел в Украину с США. Фото: tsn.ua

В финале шоу "Танцы со звездами", который состоялся 29 ноября, появился сын члена жюри Григория Чапкиса - 41-летний Грег.

90-летний хореограф не знал о том, что его сын прилетел в Украину с США, где живет уже много лет. Грег Чапкис - популярный танцор и балетмейстер в Сан-Франциско. Об этом рассказали во время прямого эфира на "1+1".

Грег прибыл на родину за несколько дней до эфира. При этом он не сообщал отцу об этом, чтобы сделать ему сюрприз. Чапкис-старший был крайне удивлен и очень рад встрече.

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"Мне очень приятно быть в родной стране, в которой я вырос и родился. Я приехал сюда ради папы, я хотел удивить, мне такой приятный этот момент. Он запомнит его на всю жизнь. Он - живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь - бальных танцах", - сказал Грег.

Чапкис-старший также отметил, что особенно ценит такой визит. Потому что его сын преодолел большое расстояние в то время, когда из-за пандемии закрыты границы и путешествия более проблематичные.

В воскресенье, 29 ноября прошел финал шоу "Танцы со звездами". На паркете за победу боролись Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Третье место заняли Надежда Мейхер и ее партнер. Второе место досталось Юли Санин и Дмитрий Жуку. Победителями 14 выпуска 4 сезона Танцы со звездами стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Но Санта решила отдать кубок Юлии, поскольку та научилась танцевать на проекте "с нуля".