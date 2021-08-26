Сюрприз для фанатов: кто из звезд ошарашивал новостью об отцовстве

Недавно фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Новорожденного сына назвали Иван - в честь отца Вакарчука, Героя Украины Ивана Александровича. Для фанов новость об отцовстве Вакарчука стала неожиданностью.
Кто еще из звезд скрыл от общественности рождения детей, читайте в материале Gazeta.ua
В апреле этого года певица 33-летняя Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Свою беременность исполнительница скрывала от фанатов. Некоторое время после рождения малыша она решила не раскрывать пол и дату его рождения.
Британская актриса 39-летняя Натали Дормер родила первенца в начале года, но поделилась радостной новостью только через три месяца. Звезда сериала "Игра престолов" тщательно скрывала свою беременность и рождение ребенка.
Американская актриса Руни Мара прошлого года родила сына от актера Хоакина Феникса. Малыш появился на свет в конце конце лета, но известно об этом публично стало только в сентябре.
В сентябре прошлого года во второй раз стала мамой американская актриса Аманда Сейфрид. Звезда всю свою беременность хранила в тайне и только после рождения сына рассказала о пополнении в семье.
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Различные СМИ утверждают, что первенца музыканту 46-летнему Святославу Вакарчуку родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Они снимают рекламу, клипы - среди них и для группы "Океан Эльзы".
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