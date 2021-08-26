Сюрприз для фанатов: кто из звезд ошарашивал новостью об отцовстве

Недавно фронтмен группы "Океан Эльзы" 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Новорожденного сына назвали Иван - в честь отца Вакарчука, Героя Украины Ивана Александровича. Для фанов новость об отцовстве Вакарчука стала неожиданностью.

Автор: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Для поклонников новость стала неожиданностью

Кто еще из звезд скрыл от общественности рождения детей, читайте в материале Gazeta.ua

В апреле этого года певица 33-летняя Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Свою беременность исполнительница скрывала от фанатов. Некоторое время после рождения малыша она решила не раскрывать пол и дату его рождения.

Автор: instagram.com/prykhodko_official Анастасия Приходько некоторое время после рождения третьего ребенка не раскрывала его пол и дату рождения

Британская актриса 39-летняя Натали Дормер родила первенца в начале года, но поделилась радостной новостью только через три месяца. Звезда сериала "Игра престолов" тщательно скрывала свою беременность и рождение ребенка.

Автор: instagram.com/nataliedormer Звезда телесериала "Игра престолов" Натали Дормер только через три месяца после рождения дочери поделилась радостной новостью.

Американская актриса Руни Мара прошлого года родила сына от актера Хоакина Феникса. Малыш появился на свет в конце конце лета, но известно об этом публично стало только в сентябре.

Автор: instagram.com/rooney.mara Руни Мара публично объявила о рождении сына через месяц после его рождения.

В сентябре прошлого года во второй раз стала мамой американская актриса Аманда Сейфрид. Звезда всю свою беременность хранила в тайне и только после рождения сына рассказала о пополнении в семье.

Автор: instagram.com/mingey Аманда Сейфрид всю свою беременность хранила в тайне

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Различные СМИ утверждают, что первенца музыканту 46-летнему Святославу Вакарчуку родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Они снимают рекламу, клипы - среди них и для группы "Океан Эльзы".