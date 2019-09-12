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четверг, 12 сентября 2019 12:31

Сын Анджелины Джоли впервые прокомментировал отношения с отцом
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Мэддок Джоли во время развода родителей встал на сторону матери. Он один из 6 совместных детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли
Фото: probomond.ru
Мэддок Джоли во время развода родителей встал на сторону матери. Он один из 6 совместных детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли
Мэддок Джоли во время развода родителей встал на сторону матери. Он один из 6 совместных детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли
Мэддок Джоли во время развода родителей встал на сторону матери. Он один из 6 совместных детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли
Мэддок Джоли во время развода родителей встал на сторону матери. Он один из 6 совместных детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли

В августе голливудская актриса Анджелина Джоли отправила приемного сына Мэддокса Джоли-Питта в колледж в Южной Корее.

Там папарацци первое после развода родителей спросили у 18-летнего юноши, планирует папа Брэд Питт посетить его в Сеуле, сообщает издание E! News.

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"Я не знаю о том, что происходит. Будь что будет", - ответил тот.

Мэддокс перевел тему разговора на свою жизнь первокурсника. Сказал, что живет в общежитии, не говорит пока корейской и не фанатеет от K-pop.

В Мэддокса были напряженные отношения с Брэдом Питтом с момента разрыва его родителей в 2016 году. За несколько дней до того, как Анджелина подала на развод, актер и его старший сын поссорились во время полета в частном самолете. Инцидент стал поводом для расследования Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса.

После этого Мэддокс отказался видеть Брэда, встретились они через два года. Юноша остается очень привязанным к матери. Весной появилась информация, что именно ему Джоли завещала свою кинокомпанию.

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