Сын Анджелины Джоли впервые прокомментировал отношения с отцом

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В августе голливудская актриса Анджелина Джоли отправила приемного сына Мэддокса Джоли-Питта в колледж в Южной Корее.

Там папарацци первое после развода родителей спросили у 18-летнего юноши, планирует папа Брэд Питт посетить его в Сеуле, сообщает издание E! News.

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"Я не знаю о том, что происходит. Будь что будет", - ответил тот.

Мэддокс перевел тему разговора на свою жизнь первокурсника. Сказал, что живет в общежитии, не говорит пока корейской и не фанатеет от K-pop.

В Мэддокса были напряженные отношения с Брэдом Питтом с момента разрыва его родителей в 2016 году. За несколько дней до того, как Анджелина подала на развод, актер и его старший сын поссорились во время полета в частном самолете. Инцидент стал поводом для расследования Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса. После этого Мэддокс отказался видеть Брэда, встретились они через два года. Юноша остается очень привязанным к матери. Весной появилась информация, что именно ему Джоли завещала свою кинокомпанию.