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Светит 4 года тюрьмы: экс-девушка Кличка пострадала от домашнего насилия

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Светит 4 года тюрьмы: экс-девушка Кличка пострадала от домашнего насилия
Бойфренд Хайден Паннетьери Брайан Хикерсон может сесть в тюрьму за домашнее насилие. Фото: www.obozrevatel.com

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса 10 июля, в среду, принял новый иск от актрисы 29-летней Хайден Паннетьери, которую избил ее бойфренд 30-летний Брайан Хикерсон.

23 мая суд запретил Хикерсону приближаться к экс-девушке Кличка-младшего ближе чем на 100 метров после того, как он был арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщило издание Radar Online.

2 мая пара возвращалась с вечеринки домой, они были очень пьяны. Молодые люди поссорились и Хикерсон поднял руку на Паннетьери. Соседи, услышав шум, вызвали полицию.

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Офицер полиции Лос-Анджелеса Эмбер Финдли прибыла вместе с коллегой на вызов 2 мая. 10 июля в суде полицейская свидетельствовала против Хикерсона.

"Сначала Брайан Хикерсон утверждал, что в доме он один, просто громко играл телевизор. Но потом мы услышали женский голос из другой комнаты. Это была Хайден Паннетьери. Он ударил ее по лицу, после чего у нее закружилась голова. У нее были синяки на руках, лице и шее", - рассказала офицер полиции Финдли.

Паннетьери поделилась с полицейскими, что он трижды ударил ее по лицу. На 3-й раз из носа пошла кровь, девушке пришлось сопротивляться.

Адвокаты Хикерсона настаивали на смягчении срока, но судья заметил, что поведение Брайана является домашним насилием.

Мужчине грозит лишение свободы на 4 года. Через 2 недели состоится повторное слушание и вынесение окончательного приговора.

11 января вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за домашнее и сексуальное насилие.

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