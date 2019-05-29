Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке

Фото: jetsetter.ua

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана в июне станут родителя в третий раз. Накануне родов пара решила сняться в соблазнительной ню-фотосессии.

Фотографии влюблённых опубликовали в издании JetSetter.ua.

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Бабкины позировали перед камерой полностью обнаженными. На одной из фотографий Сергей прикрывает грудь жены руками.

Пара ожидает рождение мальчика и уже выбрала имя для будущего наследника.

"Я долго мечтал о сне. Всё началось 4 года назад, когда Снежане приснился сон. Во сне она плавала в океане и рядом с ней вынырнул мальчик. Он назвал своё имя. Могу сказать только то, что оно имеет еврейское и греческое происхождение", - прокомментировал Бабкин.