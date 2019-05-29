 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 225
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5391
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5319
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3420
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4347
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4725
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2331
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
21
6
5
4
4
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
Видео
Все видео
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 1035
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 675
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6768
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1332
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 13:41

Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
6

  Комментировать

Сергей и Снежана бабкины снялись в ню-фотосесси
Фото: jetsetter.ua
Сергей и Снежана бабкины снялись в ню-фотосесси
Сергей и Снежана бабкины снялись в ню-фотосесси
Сергей и Снежана бабкины снялись в ню-фотосесси
Сергей и Снежана бабкины снялись в ню-фотосесси

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана в июне станут родителя в третий раз. Накануне родов пара решила сняться в соблазнительной ню-фотосессии.

Фотографии влюблённых опубликовали в издании JetSetter.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бабкин с женой потрясли пользователей стойкой на руках

Бабкины позировали перед камерой полностью обнаженными. На одной из фотографий Сергей прикрывает грудь жены руками.

Пара ожидает рождение мальчика и уже выбрала имя для будущего наследника.

"Я долго мечтал о сне. Всё началось 4 года назад, когда Снежане приснился сон. Во сне она плавала в океане и рядом с ней вынырнул мальчик. Он назвал своё имя. Могу сказать только то, что оно имеет еврейское и греческое происхождение", - прокомментировал Бабкин.

Недавно Снежана Бабкина поделилась в интервью о том, как протекает её беременность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Усилили русификацию Украины

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 119149
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 40971
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 24607
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 21961
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 18625
Знаменитости
Оля Полякова решила создать партию
Оля Полякова решила создать партию Просмотров: 153
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 8226
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
5
 Просмотров: 3042
Кит Харингтон запил после съемок "Игры престолов"
Кит Харингтон запил после съемок "Игры престолов" Просмотров: 396
Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов
Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов Просмотров: 5518
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 35169
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua