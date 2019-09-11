Супермодель Кендалл Дженнер позировала для фанатов без белья

Кендалл Дженнер порадовала сеть откровенным снимком. Фото: @kendalljenner

Американская супермодель 23-летняя Кендалл Дженнер ошеломила сеть обнаженным снимком, который сделала в постели.

Откровенное фото из спальни "ангел" Victoria`s Secret разместила в Instagram.

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На фото Кендалл лежала обнаженная на кровати, прикрывая интимные части тела белым полотенцем. Таким же полотенцем были замотаны волос модели. На лице Дженнер не было ни грамма макияжа.

"На пленку, без макияжа, без фильтров. Чувствую себя невероятно уверенной в моей коже. Обожаю придерживаться ухода за собой - каждое утро, каждый вечер", - подписала откровенный снимок Кендалл.

Подписчики засыпали модель комплиментами в комментариях.

"Без фильтров и макияжа, но такая же роскошная", "прекрасно выглядишь", "идеальная", "ты - совершенство".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner) 9 Сен 2019 в 9:39 PDT

Супермодель и "ангел" Victoria`s Secret Кендалл Дженнер всколыхнула сеть снимками, на которых предстала полностью обнаженной.