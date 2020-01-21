Супермодель Джиджи Хадид обнажилась для Vogue

Фото: instagram.com/gigihadid/

Американская супермодель и телеведущая 24-летняя Джиджи Хадид снялась для российского февральского номера журнала Vogue.

Несколько фото со съемок для журнала модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях - модель в черном белье позирует в профиль. На ней полностью прозрачные дизайнерские брюки.

Отдельно девушка показала, как выглядит обложка журнала с ее изображением. На ней модель позирует, сидя в разноцветном текстурном купальнике.

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Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман.

Американская супермодель с мировым именем 22 летняя Джиджи Хадид рассказала о результатах своего похудения. "Если бы у меня сейчас был выбор, то я вернула бы себе прежние ягодицы и пышную грудь. Они были у меня несколько лет назад. Но я не хочу жалеть о своем похудении. Я любила свое тело тогда и любю его сейчас ", - сказала модель.