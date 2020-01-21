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вторник, 21 января 2020 10:31

Супермодель Джиджи Хадид обнажилась для Vogue
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Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман
Фото: instagram.com/gigihadid/
Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман
Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман
Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман
Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман

Американская супермодель и телеведущая 24-летняя Джиджи Хадид снялась для российского февральского номера журнала Vogue.

Несколько фото со съемок для журнала модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях - модель в черном белье позирует в профиль. На ней полностью прозрачные дизайнерские брюки.

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NEW @voguerussia FEBRUARY 🌪🌪 @zoeygrossman @celiaazoulay @panosphair @erinparsonsmakeup

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Отдельно девушка показала, как выглядит обложка журнала с ее изображением. На ней модель позирует, сидя в разноцветном текстурном купальнике.

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Спасибо @voguerussia !! a 90's baby by @zoeygrossman 💓

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

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Автором фотосессии стала звездная фотохудожница Зои Гроссман.

Американская супермодель с мировым именем 22 летняя Джиджи Хадид рассказала о результатах своего похудения. "Если бы у меня сейчас был выбор, то я вернула бы себе прежние ягодицы и пышную грудь. Они были у меня несколько лет назад. Но я не хочу жалеть о своем похудении. Я любила свое тело тогда и любю его сейчас ", - сказала модель.

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21
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