"Страшное горе" - друг Заворотнюк рассказал о состоянии здоровья звезды

Друг Заворотнюк прокомментировал состояние звезды. Фото: bzns.media

Давний друг больной раком Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров откровенно рассказал о состоянии российской актрисы.

Подробностями мужчина поделился в эфире программы "Ты не поверишь", сообщил "КП".

По словам Манучарова, актриса изо всех сил борется с болезнью.

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"Никакая материальная помощь не нужна. Они богатая семья. Семье Заворотнюк нужны только тишина и спокойствие. Дайте зажить", - прокомментировал Вячеслав.

Манучаров надеется, что Заворотнюк совсем скоро сама даст комментарий по поводу своего состояния.

"Они в таком вакууме существуют. Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя тяжело работала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет - завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать. Давайте только поддерживать и молиться за Настю", - добавил мужчина.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк за время борьбы последней стадией рака сменила 2 клиники. Сейчас звезда находится в реабилитационном центре на Рублевке.