"Столько пустой радости и пафоса" - сеть неоднозначно отреагировала на селфи Зеленских

Чета Зеленских сделала общий снимок. Фото: ukranews.com

Президентская чета Владимира и Елены Зеленских не только посетила Канаду с официальным визитом, но и успел отдохнуть и провести время вместе.

Селфи президента и первой леди на фоне Ниагарского водопада попало в сеть.

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Зеленская одета в черное платье с цветочками и солнцезащитные очки. Гарант для экскурсии по Канаде выбрал синюю рубашку.

Компанию супругам составил руководитель президентского Офиса Андрей Богдан.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на фото.

"Мы верим в вас", "Так прекрасно выглядите", "Пока в Украине война, вы отдыхаете", "Очень рады, что вам весело. И пусть весь мир подождет", "Президент в Канаде по работе, неужели он не может отдохнуть несколько часов?", "Зачем столько пустой радости и пафоса?" - пишут в комментариях.

Недавно Елена Зеленская нарушила этикет первой леди во время официального визита в Канаду.