Стиль Елены Зеленской покорил США

Фото: @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская снова удивила сеть стильным нарядом.

Снимки образа появились в Instagram жены президента.

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Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. На мероприятие женщина пришла в голубом брючном костюме свободного кроя. На голове Зеленская была элегантная укладка, а на лице - минимум макияжа.

"Имела возможность посетить Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам", - прокомментировала первая леди.

В сети пришли в восторг от стильного вида Зеленская.

"Очень приятно вас смотреть", "Душа Владимира", "Я в восторге от вашей элегантности", - пишут поклонники.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Гаранта традиционно сопровождала первая леди Елена Зеленская.