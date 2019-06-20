Стало известно, сколько Елена Зеленская тратит на одежду

Фото: @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Германию с официальным визитом.

Пока гарант встречался с канцлером Ангелой Меркель, его жена отправилась на прогулку по Берлину.

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Для экскурсии по городу Зеленская выбрала брючный костюм бежевого цвета и сумку американского бренда Staud стоимостью $ 295 (около 8 тыс. грн).

На ножках первой леди были белые кроссовки из телячьей кожи немецкого бренда Gil Sander. Их цена на официальном сайте $ 232 (6.200 грн) со скидкой.

Первая леди Елена Зеленская поразила своим образом, в котором появилась в Национальном центре искусств и культуры Жоржа Помпиду.