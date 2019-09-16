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понедельник, 16 сентября 2019 02:25

Стало известно, кто покинул шоу "Танцы со звездами" на этой неделе

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Стало известно, кто покинул шоу &quot;Танцы со звездами&quot; на этой неделе
Завершился очередной выпуск проекта "Танцы со звездами". Фото: 1+1

В третьем прямом эфире "Танцев со звездами 2019" прекратила свое участие в шоу еще одна пара – распрощались с Серегой и Аделиной Дели.

15 сентября на паркет вышло 12 пар, которые соревновались за место в следующем этапе шоу.

И хоть как артисты не пытались станцевать лучше, кое-кто из них получил меньше всего баллов от жюри, поэтому попали в так называемую зону риска. На этот раз поволноваться пришлось Надежде Матвеевой и Валерию Шохину, а также Елене Кравец и Максиму Леонову. Однако, меньше голосов получила первая пара, поэтому оставляет шоу Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

В 4 выпуске "Танцы со звездами" известные участники впервые раскрыли зрителям истории собственной жизни, которые так близки их сердцу. Выступления они посвящали родным людям.

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"Танцы со звездами" - это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.

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