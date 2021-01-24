"Сплошной секс" - Седокова в мини-бикини свела с ума сочными формами

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала новое пикантное фото.

Артистка поделилась в Instagram снимком в соблазнительном бикини, позируя на пляже. Дополнила образ солнцезащитными очками и черной кепкой. На камеру она показала язык.

Фото: instagram.com/annasedokova

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Фанаты оценили сочные формы певицы.

"Огонь", "Вау, какая грудь", "Аня, ты - сплошной секс", "Грудь вот-вот выпрыгнет", - пишут пользователи.

Недавно Анна Седокова опубликовала эротическую фотографию. На ней позирует с мужем 28-летним Янисом Тимма. На фотографии Седокова в синем нижнем белье и чулках сидит верхом на любимом. Тимма при этом в белой рубашке и черных брюках.