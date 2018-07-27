"Совсем слег, каталкой везли" - очевидец о состоянии Кобзона

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который был госпитализирован в связи с ухудшением состояния, находится в одной из московских клиник и уже не встает с постели.
"Кобзон совсем слег, сегодня на каталке вывозили его", - об этом сообщает gazeta.ru.
В Госдуме РФ подтвердили факт госпитализации.
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"Действительно, Иосиф Кобзон госпитализирован, но речи о его крайне тяжелом состоянии, как сообщили некоторые издания, нет", - заявил российскому "Интерфаксу" информированный источник в нижней палате российского парламента.
Раньше в Госдуме России говорили, что Кобзон проходит курс химиотерапии.
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