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воскресенье, 22 июля 2018 10:28

Повалий сделала скандальное "любовное" заявление

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Повалий сделала скандальное &quot;любовное&quot; заявление
Невзирая на российскую агрессию в Украине Таисия Повалий постоянно выступает в РФ

Украинская певица Таисия Повалий призналась в своей любви к российскому городу Санкт-Петербургу.

Об этом она написала под своей фотографией в Instagram.

"Питер! Люблю!" - заявила Повалий.

Пользователи сразу поинтересовались: "А Украину уже не любите?".

На этот вопрос Повалий не ответила. Вместе с тем за звезду вступилась пользователь под именем Анна Данило.

"В Украине ей дают работать? Хотят видеть? Украина предала Таисию Повалий, только она ее никогда не предаст", - написала женщина.

С ее комментариев и фотографий понятно, что это одна из фанаток Повалий.

"Родная! Любимая! Таечка, как же я скучаю за вами, этого не передать словами. Ну все же надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся и споем. Люблю! Обнимаю и крепко целую, свою любимую Таечку- красунечку нежную", - пишет на странице певицы Анна Даниил.

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Украинские звезды игнорируют факт агрессии, которую Россия ведет против Украины, и несмотря на осуждение общества продолжают ездить на гастроли в страну-агрессор. Не стесняются щеголять своими успехами в России. В частности, Светлана Лобода радуется, что ее последний альбом стал лучшим за 5 лет среди современной российской поп-музыки. Украинская группа "ВИА Гра" получил премию на российском "ZD Awards". А Алина Гросу довольна трансляцией на российском ТВ фильма с ее участием.

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