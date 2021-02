Шоу "Маска": неожиданный эфир и яркие выступления участников

В субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" вышел шестой выпуск популярного шоу "Маска". По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук. В звездном жюри - Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник. Задача звездных детективов - вместе с телезрителями пытаться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

Так, первым на сцену вышел легендарный черный Лев. Участник исполнил знаменитую песню The Final Countdown рок-группы Europe. Вокруг его личности развернулась жаркая дискуссия. Судьи сказали, что под маской Льва может скрываться Александр Пономарев, Дэвид Аксельрод или Виталий Козловский.

Какие песни исполнили другие участники шоу Маска:

- Циклоп (песня Насти Каменских "Попа как у Ким"). Судьи сказали, что под маской скрывается девушка, а именно - Jerry Heil.

- Буряк (песня Saи Believe me when I say "I love you"). Судьи полагают, что под маской скрывается Олег Михайлюта (Фагот) или Валерий Харчишин.

- Носорог ( "Океан Эльзы" - "Выше неба"). Звездные детективы предполагают, что это может быть Ivan NAVI, Дмитрий Каднай или Евгений Кошевой.

- Мольфар (группа ТИК - "Елене"). Судьи предположили, что это может быть Юрий Ткач, Виктор Бронюк или Павел Костицын.

- Бабка (песня "Весна" группы "Вопли Видоплясова"). Судьи отметили, что под маской может скрываться Анастасия Приходько или Зианджа.

В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Лев. Как оказалось, это был украинский певец и композитор Александр Пономарев.