Шоу "Маска": кто покинул эфир

20 марта в 21:00 на телеканале "Украина" стартовал девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска".

По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Первым на сцену вышел Ворон. Он выполнил известный хит "Юра, прости" группы "НеАнгелы". Персонаж запутал детективов, ведь непонятно, кто под маской - мужчина или женщина.

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Итак, какие песни исполнили другие участники проекту:



- Дракон (трек Макса Барских - "Подруга-ночь"). Жюри считает, что под маской Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Тарас Тополя или Григорий Решетник.

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- Циклоп (трек Григория Лепса и Стаса Пьехи - "Она не твоя"). Звездные детективы предполагают, что под маской скрывается Мишель Андраде или Jerry Heil.

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- Сом (трек Олега Кензова - "По кайфа"). Жюри запутались и вовсе не знают, кто скрывается за маской.

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- Лягушонок (трек Quest Pistols Show - "Белая стрекоза любви"). Судьи предполагают, что этот персонаж Михаил Поплавский или Игорь Ласточкин.

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- Буряк (трек Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix). Судьи считают, что по образу скрывается Дмитрий Каднай.

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- Бабка (трек LP - Lost on You). Судьи предположили, что по образу скрывается Анастасия Приходько или даже Ирина Аллегрова.

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- Солнце (трек Ларисы Долиной - "Стена"). По мнению жюри, это может быть Екатерина Бужинская, Тина Кароль, Таисия Повалий или Мила Нитич.

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- Носорог (трек Номер 1). Судьи полагают, что по образу может скрываться сам муж певицы Оли Поляковой - Вадим.

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В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Ворон. Как оказалось, под маской скрывалась украинская певица Злата Огневич.



В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.