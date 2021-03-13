Шоу "Маска": кто покинул эфир

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" вышел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук. В звездном жюри - Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник. Задача звездных детективов - вместе с телезрителями пытаться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

Первым на сцену вышел таинственный Вовк. Участник исполнил песню Supermassive Black Hole. Судьи предположили, что под маской может скрываться Макс Барских, Melovin или Виталий Козловский.

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Итак, какие песни исполнили другие участники проекту:

- Мольфар (песня группы НеАнгелы - Роман). Звездные детективы считают, что под маской скрывается Василий Бондарчук.

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- Циклоп (песня Despacito). Судьи заявляли, что под маской скрывается девушка, а именно - Jerry Heil или Мишель Андраде.

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- Буряк (песня группы Бумбокс - Полина). Судьи полагают, что под маской скрывается Павел Зибров, Александр Кривошапко, Иван Дорн или Тарас Тополя.

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- Бабка исполнила песню Филиппа Киркорова - "Снег". Судьи отметили, что под маской может скрываться Ольга Горбачева, Слава Каминская или Светлана Тарабарова.

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- Носорог исполнил песню "Дай мне этот день". Судьи предположили, что это может быть Виталий Кличко или Александр Усик.

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В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Вовк. Как оказалось, это был украинский певец Макс Барских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.