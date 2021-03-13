Шоу "Маска": кто покинул эфир

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Просмотров: 135
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 918
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2646
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1332
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 16704
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 342
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2421
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
4
5
5
5
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Видео
Все видео
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 630
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2421
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 351
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 486
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 23:16

Шоу "Маска": кто покинул эфир

  Комментировать
Шоу &quot;Маска&quot;: кто покинул эфир

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" вышел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". По правилам проекта, 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук. В звездном жюри - Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник. Задача звездных детективов - вместе с телезрителями пытаться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

Первым на сцену вышел таинственный Вовк. Участник исполнил песню Supermassive Black Hole. Судьи предположили, что под маской может скрываться Макс Барских, Melovin или Виталий Козловский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Итак, какие песни исполнили другие участники проекту:

- Мольфар (песня группы НеАнгелы - Роман). Звездные детективы считают, что под маской скрывается Василий Бондарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


- Циклоп (песня Despacito). Судьи заявляли, что под маской скрывается девушка, а именно - Jerry Heil или Мишель Андраде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


- Буряк (песня группы Бумбокс - Полина). Судьи полагают, что под маской скрывается Павел Зибров, Александр Кривошапко, Иван Дорн или Тарас Тополя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


- Бабка исполнила песню Филиппа Киркорова - "Снег". Судьи отметили, что под маской может скрываться Ольга Горбачева, Слава Каминская или Светлана Тарабарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


- Носорог исполнил песню "Дай мне этот день". Судьи предположили, что это может быть Виталий Кличко или Александр Усик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


В конце эфира одному из участников пришлось снять маску. На этот раз это должен был сделать Вовк. Как оказалось, это был украинский певец Макс Барских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В шоу "Маска" за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шоу "Маска": кто покинул эфир». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 13645
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 10179
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 9225
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 8631
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 8289
Знаменитости
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 Просмотров: 288
Телеведущий Горбунов стал Тиной Кароль: видео
Телеведущий Горбунов стал Тиной Кароль: видео Просмотров: 351
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
Польская фитнес-модель взволновала аппетитными прелестями
4
 1 Просмотров: 5634
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 9225
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 8631
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
3
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
2
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
2
Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню
Голосов: 42723
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть