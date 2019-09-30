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"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме

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Актрису сериала "Сваты" 65-летнюю Татьяна Кравченко несколько раз встретили пьяную на улице.

Автор: vladtime.ru
  Татьяна Кравченко подозревают в злоупотреблении алкоголем
Татьяна Кравченко подозревают в злоупотреблении алкоголем

Предполагают, что Кравченко могла начать выпивать именно из-за неопределенной паузу в работе над новым сезоном "Сватов". Кроме того, ей приписывают неразделенные чувства к актеру Федора Добронравова - коллеги по сериалу, пишет издание VladTime

"Нередко бывает, что депрессия приводит к алкоголизму и, очевидно, так и случилось с Кравченко", - говорится в материале.

Также опубликовали фото Кравченко, снятое очевидцем. В кадре актриса заходит в общественный транспорт. Под снимком в комментариях пишут: "А это тоже Татьяна Кравченко ("Сваты"), состояние, приближенный к нулю".

Автор: vladtime.ru
  Татьяна Кравченко подозревают в злоупотреблении алкоголем
Татьяна Кравченко подозревают в злоупотреблении алкоголем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сваты" лечат: актеры вступились за скандальный сериал

Еще один пользователь сети утверждает, что также видел пьяную актрису посреди улицы, женщина едва могла передвигаться.

Ранее сама Кравченко заявляла о депрессии и чувство подавленности после окончания съемок "Сватов".

В селе Горенка Киевской области сгорел дом, в котором в течение нескольких лет снимали телесериал "Сваты". Пожарные говорят, половина здания уничтожена.

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30
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