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понедельник, 08 октября 2018 20:34

Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар после рождения первенца

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Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар после рождения первенца
Шоптенко рассказала, в каких отношениях с Дикусаром

Главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко не перестала общаться с бывшим мужем, танцором Дмитрием Дикусаром после развода.

Об этом рассказала в передаче "Светская жизнь".

"У нас с Димой очень хорошие отношения. Он меня поздравил, когда я стала мамой, пожелал веселья, вдохновения - мне было очень приятно", - говорит Шоптенко.

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Ранее Шоптенко рассказала, как общается со старшим сыном своего настоящего мужчину.

"Очень хорошие отношения с первым сыном человека, Виталиком, он нам" долг "на выходные свою няню. Виталий очень любит покупать брату игрушки, дает поиграть свои, говорит, что брат очень хорошенький. Мне кажется у них произошел очень хороший контакт", - добавляет хореограф.

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