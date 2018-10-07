Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар после рождения первенца

Шоптенко рассказала, в каких отношениях с Дикусаром

Главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко не перестала общаться с бывшим мужем, танцором Дмитрием Дикусаром после развода.

Об этом рассказала в передаче "Светская жизнь".

"У нас с Димой очень хорошие отношения. Он меня поздравил, когда я стала мамой, пожелал веселья, вдохновения - мне было очень приятно", - говорит Шоптенко.

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Ранее Шоптенко рассказала, как общается со старшим сыном своего настоящего мужчину. "Очень хорошие отношения с первым сыном человека, Виталиком, он нам" долг "на выходные свою няню. Виталий очень любит покупать брату игрушки, дает поиграть свои, говорит, что брат очень хорошенький. Мне кажется у них произошел очень хороший контакт", - добавляет хореограф.