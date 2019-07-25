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пятница, 26 июля 2019 00:00

Sonya Kay заинтриговала возможным дуэтом
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Sonya Kay - племянница певицы Софии Ротару
Фото: Instagram
Sonya Kay - племянница певицы Софии Ротару
Sonya Kay - племянница певицы Софии Ротару

Певица Sonya Kay выздоровела после травмы, которую получила во время своего отдыха в Барселоне, и готовит что-то новое для своих слушателей.

Вчера певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она находится в студии звукозаписи вместе с группой Rumbero's. На фото Соня у микрофона, а ребята между собой что-то обсуждают.

В своем профиле певица не раскрыла тайну, а лишь заинтриговала подписчиков.

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"Хорошо выглядим вместе? Что скажете?" - прокомментировала артистка.

В ответ сразу посыпались вопросы, самое распространенное из которых "будет ли feat?".

Ранее певица выпустила новый клип на песню "Лайви", который за несколько дней собрал миллион просмотров на YouTube. Сейчас трек в ротации на большинстве украинских радиостанций. Также Sonya Kay представила этот хит на самом большом музыкальном фестивале Украины "Atlas Weekend".

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