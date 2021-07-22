Соломия Витвицкая шокировала внешним видом после аварии

Ведущая Соломия Витвицкая, которая неделю назад попала в аварию, шокировала поклонников внешним видом.

Во время столкновения женщина сильно ударилась головой, на голове имеет огромную шишку. Врач предупредил, что гематома со временем опустится, и теперь в Витвицкой под глазами большие синяки, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский попал в ДТП

Она уже вернулась к работе на телеканале. Недостатки во внешности удачно маскируют визажисты.

Автор: instagram.com/solomiyavitvitska Витвицкая показала большие синяки после аварии

Автор: instagram.com/solomiyavitvitska Ведущая похвасталась удачным макияжем

Журналистка попала в аварию в ночь на 15 июля в Киеве на Рыбальский Набережной. Бус Chevrolet влетел под самосвал. Кроме Витвицкий, пострадала еще одна женщина. Обе госпитализированы. В ДТП водителя обвиняют скутериста. Мол, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает.