Соломия Витвицкая шокировала внешним видом после аварии

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 909
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 360
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 405
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1161
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 882
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 909
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
4
5
6
5
&quot;Коллаба Деми и Брюса&quot; - дочь голливудских актеров отметила юбилей в бикини
"Коллаба Деми и Брюса" - дочь голливудских актеров отметила юбилей в бикини
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Видео
Все видео
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 909
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 522
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 540
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 12:52

Соломия Витвицкая шокировала внешним видом после аварии

  Комментировать

Ведущая Соломия Витвицкая, которая неделю назад попала в аварию, шокировала поклонников внешним видом.

Во время столкновения женщина сильно ударилась головой, на голове имеет огромную шишку. Врач предупредил, что гематома со временем опустится, и теперь в Витвицкой под глазами большие синяки, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский попал в ДТП

Она уже вернулась к работе на телеканале. Недостатки во внешности удачно маскируют визажисты.

Автор: instagram.com/solomiyavitvitska
  Витвицкая показала большие синяки после аварии
Витвицкая показала большие синяки после аварии
Автор: instagram.com/solomiyavitvitska
  Ведущая похвасталась удачным макияжем
Ведущая похвасталась удачным макияжем

Журналистка попала в аварию в ночь на 15 июля в Киеве на Рыбальский Набережной. Бус Chevrolet влетел под самосвал. Кроме Витвицкий, пострадала еще одна женщина. Обе госпитализированы.

В ДТП водителя обвиняют скутериста. Мол, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соломия Витвицкая шокировала внешним видом после аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 19980
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 11745
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 7587
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 6615
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4437
Знаменитости
"Коллаба Деми и Брюса" - дочь голливудских актеров отметила юбилей в бикини
"Коллаба Деми и Брюса" - дочь голливудских актеров отметила юбилей в бикини
5
 Просмотров: 639
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
 Просмотров: 90
"Посол французской песни" празднует 75 лет
"Посол французской песни" празднует 75 лет
 Просмотров: 180
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
4
 Просмотров: 1737
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
5
 Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
Голосов: 43336
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть