Солистка группы KAZKA решила избавиться от своих пышных форм

Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не стесняется демонстрировать пышные формы. Призывает всех к боди-позитива. Она может открыто говорить на тему веса и уверенности в себе, и уже стала примером для многих девушек, как любить себя и принимать такой, какая ты есть.

В интервью для программы "Слава +", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", певица рассказала, что целенаправленно худеет.

Александра говорит, что не любит свое тело на 100%. Это не столько о лишнем весе, сколько всего об уверенности в себе.

"Проблема 99% людей - неуверенность в себе, гонка за идеальным телом", - сказала Зарицкая.

"Мне, наверное, не нужно идеальное тело. Мне надо чувствовать себя комфорно. Мне надо знать, что я на беговой дорожке могу пройти час, могу нормально позаниматься и у меня не будет безумной виддишки.Тому поддерживать себя очень-очень полезно", - пояснила девушка.

Девушка сейчас работает над снижением веса. Ее комфортная вес составляет 80 кг. Менее она не весила никогда. Певица решила не называты свою нынешнюю вес, но намекнула, что сейчас она "немного больше".

"Сейчас я многое для этого делаю. Даже этот процесс похудения, подтяжки тела мне нравится, потому что я дорогой спорт. Различные СПА-процесуры, массаж - спокойно отношусь к боли (мне делают довольно болезненный массаж)", - рассказала Зарицкая.

Певца утверждает, что пришло время людей с нестандартной внешностью.

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"Мы живем в мире, где можно быть любым. Можно быть с веснушками, рыжей и не красить волосы. Это так круто и это сейчас становится все более популярным", - говорит она.

Модной индустрией ширится тренд натуральных женских форм. В некоторых странах эти взгляды закреплены даже на законодательном уровне. В прошлом году во Франции приняли закон о запрете работы со слишком худыми женщинами. Так пытаются избежать увеличения случаев анорексии и булимии. Модели plus-size учат других женщин любить свое тело таким, каким оно есть. Поэтому пропагандируют фотографии без фотошопа. Gazeta.ua подобрала 7-х самых красивых моделей с аппетитными формами, которые не стесняются необработанных фотографий.