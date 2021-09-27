Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте

Александра Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в сосках. Фото: @ kazka.band

Фронтвумен группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте.

Пикантные подробности звезда раскрыла во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

Ей не было больно это делать, рассказала Зарицкая.

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"Прошу на этой секунде мою семью выключить телевизор. У меня есть пирсинг в груди. Больно не было. Даже немного приятно", - поделилась звезда.

Певица призналась, что пирсинг и татуировки придают ей уверенности. Так она больше нравится себе.

Во время прямого эфира четвертого выпуска "Танцев со звездами" Зарицкая исполнила сексуальную румбу. Даже поцеловалась с партнером.

"Это было феерично. Самая сексуальная румба и вызов для всех пар", - прокомментировала выступление балерина Екатерина Кухар.

Исполнительница и солистка группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая поделилась, что похудела благодаря подготовке к танцевальному шоу. Звезда активно тренируется к прямым эфирам "Танцев со звездами". Исполнительница уже похудела на 4 кг.